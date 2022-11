22-11-2022 10:52

La Pulce Leo Messi è al suo ultimo Mondiale, quello della vita, quello che dovrebbe permettergli di accarezzare l’illusione di sfiorare l’inarrivabile mito e l’incredibile personalità di Diego Armando Maradona, per quanto si possa anche solo illudersi di ricalcare una personalità così unica. A ribadirlo è stato lo stesso campione che, durante la conferenza stampa della vigilia, ha ammesso che questa volta ci sarà da lottare, anche per le sue condizioni.

Un Paese intero s’interroga sulle sue condizioni, dopo le immagini della sua caviglia gonfia a dismisura.

La foto di Messi che preoccupa i tifosi: caviglia gonfia

Una foto che trionfa sui siti argentini e, di conseguenza, anche sulle pagine dei nostri portali di informazione che non possono trascurare una simile notizia. Perché si tratta di messi, dell’Argentina, di questo Mondiale che per quanto controverso sul versante dei diritti civili e umani, è anche quello del migliore degli ultimi 20 anni.

Nessuna informazione ufficiale da parte della Federazione calcio dell’Argentina (AFA) che si è limitata a fare il punto della situazione sui lavori odierni. Ad indagare sono stati i cronisti del quotidiano Olé: niente di cui preoccuparsi con Messi che si è allenato regolarmente con i compagni, con tanto di atmosfera rilassata e sorrisi, complice la serenità del ct Lionel Scaloni che ha fatto scelte coraggiose, ma necessarie.

La caviglia di Messi gonfia: la ragione

Secondo i ben informati, a rendere la caviglia di Messi così come appare sarebbe un trattamento speciale da parte dello staff medico dell’Argentina, a cui la Pulce è stato sottoposto in vista dell’esordio contro l’Arabia Saudita. A fugare poi ogni dubbio ci ha pensato lo stesso Messi che si è presentato in conferenza stampa, molto sorridente:

“Mi sento molto bene fisicamente, la verità è che penso di essere arrivato in un grande momento, personalmente oltre che fisicamente. Non ho nessun problema, ho sentito che mi hanno detto che mi sono allenato in modo diverso, ma è stato perché ha avuto un colpo e per precauzione, ma niente di insolito”.

Fonte: Ansa

Le parole di Messi in conferenza stampa sulle sue condizioni

I trattamenti di kinesiologia alla caviglia destra, con tanto di ricorso anche ad una specie di benda con gel ghiacciato, hanno la funzione e la finalità di sostituire l’assunzione di antinfiammatori in abbinamento alla crioterapia.

“Se avessi avuto qualcosa di importante, non sarei nemmeno sceso in campo”, ha spiegato l’atteso Messia di questo Qatar 2022, davanti ai cronisti che ora lo attendono in campo.

Il debutto, atteso e aspettato, indicherà la via per l’Argentina di Scaloni e per il suo indubbio trascinatore, Leo Messi che al suo Paese è come se avesse fatto una promessa.

