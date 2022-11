18-11-2022 10:44

Tra poco più di due giorni inizieranno i Mondiali di Qatar 2022 e nell’Argentina di Scaloni vi sono i primi problemi: dalla rosa albiceleste out due giocatori che militano in Italia, con un’esclusione eccellente.

Mondiali, in Argentina senza Giovanni Simeone

Dalla rosa dell’Argentina saranno out per infortunio Nico Gonzalez della Fiorentina e Joaquin Correa dell’Inter. Al posto dei due “italiani”, il CT Scaloni ha convocato Angel Correa (Atletico Madrid) e Thiago Almada (Atlanta United), con l’esclusione eccellente di Giovanni Simeone, il bomber del Napoli che ha espresso la sua delusione per la mancata partecipazione ai Mondiali di Qatar 2022.

Mondiali, i 23 gol del 2022 non bastano a Simeone per guadagnarsi la maglia dell’Argentina

Giovanni Simeone, nelle ultime 45 partite tra Verona e Napoli, ha segnato ben 23 reti. A leggere le statistiche, si tratta di numeri impressionanti che fanno ben comprendere il feeling del centravanti con la porta. Nonostante non sia titolare fisso nella squadra di Spalletti, il Cholito non ha mai calciato rigori e non ha mai fatto mancare il proprio impegno durante i suoi ingressi nel terreno di gioco.

Mondiali, per Simeone nell’Argentina 5 presenze

Giovanni Simeone ha totalizzato con la maglia dell’Argentina cinque presenze con un gol nel 2018. Per quattro anni non ha più indossato la camiseta albiceleste, riuscendo comunque a rientrare nella lista dei preconvocati per i Mondiali di Qatar 2022. L’esclusione, comunque, servirà a Cholito per fare sempre meglio e guadagnarsi la convocazione con la maglia dell’Argentina in pianta stabile.