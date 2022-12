Argentina, Messi: "Non so se sarò il mio ultimo Mondiale, ma mi sto divertendo"

13-12-2022 22:54

Lionel Messi, diventato primatista di gol ai Mondiali con l’Argentina, ha parlato dopo la vittoria dell’Albiceleste per 3-0 contro la Croazia, successo che conduce la nazionale di Scali in finale della Coppa del Mondo.

Queste le parole della Pulga, anche oggi migliori in campo, subito dopo la fine del match:

“Sento molte cose, è molto emozionante vedere tutto questo. Vedere così le persone e la mia famiglia durante la Coppa del Mondo è stato qualcosa di incredibile. Ora ci aspetta l’ultima partita, che era quello che volevamo. Non so se sia il mio miglior Mondiale o meno. Mi diverto molto da tanto tempo. Eravamo fiduciosi che questo gruppo ce l’avrebbe fatta. Sappiamo cosa siamo e chiediamo alla gente di credere in noi”. Poi la Pulce ha continuato: “Abbiamo attraversato situazioni difficili, altre molto belle. Oggi stiamo vivendo qualcosa di spettacolare. Mi sto godendo tutte queste persone e tutti gli argentini che sono nel nostro Paese. Pazzesco. Sapevamo di non essere i migliori, ma non sapevamo che non avremmo lasciato niente a nessuno. Lo abbiamo dimostrato partita dopo partita. L’Argentina è, ancora una volta, in finale mondiale. Buon divertimento!”.