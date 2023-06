Argentina: Messi segna il gol più veloce della sua carriera

In amichevole contro l'Australia, il campione del mondo batte il portiere dopo appena 79 secondi dal fischio d'inizio

15-06-2023 15:32

Leo Messi oggi ha segnato il gol più veloce della sua carriera: dopo 79 secondi, infatti, ha infilato il portiere dell’Australia in amichevole. Nella sua carriera, il fuoriclasse e campione del mondo non era mai riuscito a fare gol così in fretta: il suo precedente primato risaliva al 2018 quando, contro il Chelsea, superò il portiere dopo esattamente due minuti dal fischio d’inizio.

La rete segnata all’Australia ha avuto questa dinamica: Messi ha ricevuto palla al limite dell’area e, con il sinistro, ha trovato l’angolo alla destra del portiere australiano, mandando in vantaggio l’Argentina.