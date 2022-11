Argentina, Nico Gonzalez out, salterà il Mondiale

17-11-2022 21:48

”Il giocatore ha subito una lesione muscolare durante l’allenamento odierno”. Si legge nel comunicato diffuso poco fa dall’Afa, la Federcalcio Argentina. Il forfait di Nico Gonzalez, esterno della Fiorentina, spiana la strada per il Qatar ad Angel Correa dell’Atletico Madrid.

La partenza dell’attaccante era stata accompagnata da molte polemiche da parte dei tifosi viola a causa della sua altalenante disponibilità con la Fiorentina in questa stagione e, soprattutto, per la sua assenza dal 25 ottobre per un fastidio muscolare. Da allora Gonzalez non ha più vestito la maglia viola, anche se gli esami avevano escluso lesioni e lui stesso aveva iniziato ad allenarsi con i compagni da una decina di giorni. Domenica scorsa anche la società attraverso il dg Joe Barone non gli ha risparmiato forti critiche.