Argentina, si impicca compagna dell'ex Boca Benitez: lui avrebbe assistito al suicidio

Suicida la ragazza del giocatore che, nonostante un divieto, continuava a molestarla: secondo i genitori lui ha visto su un tablet quando si è uccisa

05-01-2024 09:48

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Si è aperto con una tragedia dai contorni ancora poco chiari il 2024 in Argentina, dove si è suicidata impiccandosi Anabelia Ayala, che da tempo aveva denunciato il suo compagno, ovvero il calciatore Oscar Junior Benítez per violenza. Il giocatore era agli arresti domiciliari ma continuava a infastidirla ed aveva più volte violato la restrizione nei confronti della compagna e della sua famiglia dallo scorso febbraio, quando aveva picchiato e minacciato il padre della vittima.

Il dramma nella notte di Capodanno

Tra la notte del 31 dicembre e il primo mattino del 1° gennaio si è svolta una festa in casa Ayala ma presto sarebbe subentrato il dolore. Il fratello di Anabelia ha invano bussato alla porta della donna per invitarla ai festeggiamenti ma nessuno ha risposto. Ignorava che proprio in quei momenti la ragazza aveva deciso di togliersi la vita impiccandosi.

Mentre accadeva tutto questo, in un’altra casa del quartiere Malvinas Argentinas, la famiglia dell’ex attaccante del Boca e del Lanús guardava l’orrore attraverso un tablet, attraverso un’applicazione, senza fare nulla. È quanto riferiscono i genitori di Anabelia dopo aver ascoltato un audio in cui un presunto parente di Benítez racconta l’accaduto.

Benitez ha assistito al sucidio su un tablet?

Secondo i genitori di Anabelia, Benítez ha visto dal vivo come la giovane si è impiccata nella sua stessa stanza. L’unica maniera per liberarsi dalle molestie da parte del calciatore che non aveva interrotto la relazione. Sotto accusa anche i genitori del giocatore che sarebbero stati a conoscenza di tutto.

Benítez, nonostante il suo periodo mediocre al Boca, ha ottenuto il suo primo trasferimento in nazionale e si è recato in Messico, dove ha indossato la maglia dell’Atlético San Luis. Anabelia si recò lì e da lì mandò segnali con l’intenzione di ritornare. Ma non aveva né soldi né passaporto: il calciatore glielo aveva trattenuto. Lei era la sua schiava.

Benitez era agli arresti domiciliari da maggio

Per il calciatore poi era arrivato l’arresto lo scorso maggio. All’inizio del 2021 il padre e la madre della ragazza l’avevano trovato nella stanza con un’arma da fuoco che aveva appoggiata sul comodino, mentre le rompeva diversi oggetti. Poi, all’inizio del 2022, era arrivata la denuncia del padre, della madre e del fratello di Anabelia perché Benítez aveva forato le gomme di un camion di famiglia. Oltre alla pistola aveva anche un coltello.

Da qui, la decisione del giudice di Lomas de Zamora Gabriel Vitale, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero José Luis Suárez di arrestare il calciatore. Benítez è stato in carcere per cinque giorni, e ha ricevuto un’ordinanza restrittiva di 300 metri nei confronti di Anabelia e della sua famiglia. “Aveva gli arresti domiciliari e nonostante ciò è andato a casa di mia cugina per controllarla in modo che non stesse con nessuno”, ha detto la cugina Belén in un post su Facebook.