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Argentina, tutti i tempi delle seconde prove in MotoGp

Dovizioso è stato il più veloce, Marquez ottavo, in crescita le Yamaha.

Andrea Dovizioso è stato il più veloce nelle seconde prove libere del Gran Premio d'Argentina. A Rio Hondo il forlivese ha preceduto un altro ducatista, Jack Miller, e la Yamaha di Maverick Viñales. Valentino Rossi è sesto, Marc Marquez ottavo. Soffre ancora Jorge Lorenzo, nelle retrovie.

I tempi

1  ANDREA DOVIZIOSO   MISSION WINNOW DUCATI  21  1:39.181
2  JACK MILLER   PRAMAC RACING  16  00.009
3  MAVERICK VINALES   MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP  19  00.164
4  CAL CRUTCHLOW   LCR HONDA  20  00.165
5  FABIO QUARTARARO   PETRONAS YAMAHA SRT  21  00.176
6  VALENTINO ROSSI   MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP  21  00.260
7  ALEX RINS   TEAM SUZUKI ECSTAR  21  00.270
8  MARC MARQUEZ   REPSOL HONDA TEAM  19  00.316
9  FRANCO MORBIDELLI   PETRONAS YAMAHA SRT  19  00.322
10  TAKAAKI NAKAGAMI   LCR HONDA  19  00.448
11  ANDREA IANNONE   APRILIA RACING TEAM GRESINI  15  00.473
12  ALEIX ESPARGARO   APRILIA RACING TEAM GRESINI  18  00.516
13  DANILO PETRUCCI   MISSION WINNOW DUCATI  18  00.559
14  FRANCESCO BAGNAIA   PRAMAC RACING  17  00.618
15  JOAN MIR   TEAM SUZUKI ECSTAR  21  00.765
16  POL ESPARGARO   RED BULL KTM FACTORY RACING  20  00.770
17  JOHANN ZARCO   RED BULL KTM FACTORY RACING  19  00.775
18  KAREL ABRAHAM   REALE AVINTIA RACING  17  00.814
19  MIGUEL OLIVEIRA   RED BULL KTM TECH 3  19  00.825
20  TITO RABAT   REALE AVINTIA RACING  20  00.929
21  JORGE LORENZO   REPSOL HONDA TEAM  19  00.987
22  HAFIZH SYAHRIN   RED BULL KTM TECH 3  18  01.571

SPORTAL.IT | 29-03-2019 20:05

Argentina, tutti i tempi delle seconde prove in MotoGp Fonte: Getty Images

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