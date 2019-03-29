Argentina, tutti i tempi delle seconde prove in MotoGp

Andrea Dovizioso è stato il più veloce nelle seconde prove libere del Gran Premio d'Argentina. A Rio Hondo il forlivese ha preceduto un altro ducatista, Jack Miller, e la Yamaha di Maverick Viñales. Valentino Rossi è sesto, Marc Marquez ottavo. Soffre ancora Jorge Lorenzo, nelle retrovie.
I tempi
1 ANDREA DOVIZIOSO MISSION WINNOW DUCATI 21 1:39.181
2 JACK MILLER PRAMAC RACING 16 00.009
3 MAVERICK VINALES MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP 19 00.164
4 CAL CRUTCHLOW LCR HONDA 20 00.165
5 FABIO QUARTARARO PETRONAS YAMAHA SRT 21 00.176
6 VALENTINO ROSSI MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP 21 00.260
7 ALEX RINS TEAM SUZUKI ECSTAR 21 00.270
8 MARC MARQUEZ REPSOL HONDA TEAM 19 00.316
9 FRANCO MORBIDELLI PETRONAS YAMAHA SRT 19 00.322
10 TAKAAKI NAKAGAMI LCR HONDA 19 00.448
11 ANDREA IANNONE APRILIA RACING TEAM GRESINI 15 00.473
12 ALEIX ESPARGARO APRILIA RACING TEAM GRESINI 18 00.516
13 DANILO PETRUCCI MISSION WINNOW DUCATI 18 00.559
14 FRANCESCO BAGNAIA PRAMAC RACING 17 00.618
15 JOAN MIR TEAM SUZUKI ECSTAR 21 00.765
16 POL ESPARGARO RED BULL KTM FACTORY RACING 20 00.770
17 JOHANN ZARCO RED BULL KTM FACTORY RACING 19 00.775
18 KAREL ABRAHAM REALE AVINTIA RACING 17 00.814
19 MIGUEL OLIVEIRA RED BULL KTM TECH 3 19 00.825
20 TITO RABAT REALE AVINTIA RACING 20 00.929
21 JORGE LORENZO REPSOL HONDA TEAM 19 00.987
22 HAFIZH SYAHRIN RED BULL KTM TECH 3 18 01.571
SPORTAL.IT | 29-03-2019 20:05