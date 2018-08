Rachid Arma ha deciso il suo futuro: l'attaccante marocchino ormai ex Triestina sarà infatti un giocatore del Vicenza. L'ufficialità arriva tramite un comunicato destinato a scatenare il malcontento a Pisa. I nerazzurri di Toscana (squadra in cui peraltro Arma ha già giocato, realizzando 31 gol in due campionato di serie C) speravano infatti di girare in biancorosso Umberto Eusepi, ormai in esubero e con uno stipendio che grava non poco sulle tasse societarie.

Ora invece tutto sembra da rifare: il Vicenza ha un nuovo attaccante, mentre Eusepi rimane a Pisa.

"La società L.R. Vicenza Virtus comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dall'U.S. Triestina 1918, il diritto alle prestazioni sportive di Rachid Arma. Il calciatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2020.

Arma, attaccante classe '85, nelle ultime sette stagioni ha siglato 93 reti con le maglie di Triestina, Pordenone, Reggiana, Pisa, Carpi e Spal. Già questa mattina sosterrà l'allenamento con i nuovi compagni e sarà a disposizione di mister Colella per l'amichevole di domani contro l'Arzignano", è il comunicato con cui il Vicenza ha ufficializzato l'operazione.

SPORTAL.IT | 18-08-2018 10:35