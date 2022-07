Arnautovic - Juve, individuata la possibile contropartita

08-07-2022 16:29

La Juventus è pronta ad affondare il colpo per strappare al Bologna Marko Arnautovic e assicurarsi così un vice Vlahovic di esperienza internazionale.

A riportare gli sviluppi dei nuovi contatti tra i bianconeri e i rossoblù è Tuttosport, secondo cui la chiave che potrebbe far sbloccare la trattativa è la contropartita tecnica che la Vecchia Signora offrirebbe in cambio.

Il nome che finirebbe al centro del tavolo delle trattative è quello di Daniele Rugani, centrale che nel 2021/22 ha militato per la sesta stagione nella Juve. Un fedelissimo di Allegri, una riserva affidabile, ma decisamente un elemento sacrificabile per arrivare a un giocatore dal carisma decisamente maggiore come Arnautovic.

La trattativa potrebbe sbloccarsi in questi termini, nonostante la Juventus debba correre ai ripari per garantire una protezione adeguata alla porta di Szczęsny: con De Ligt prossimo all’addio, Chiellini che ha salutato e Rugani offerto al Bologna, rimarrebbe il solo Bonucci come unico punto fermo al centro della retroguardia bianconera.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE