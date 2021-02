Arsenal, Arteta: "Una fortuna lavorare con Edu"

Approdato sulla panchina dell’Arsenal nel dicembre 2019 per sostituire Unai Emery, Mikel Arteta, che la maglietta dei Gunners l’ha indossata tra il 2011 e il 2016, non è ancora riuscito a risollevare le sorti del club del North London, lontano dai primi posti della Premier.

Intervistato da Stats Perform il manager spagnolo ha parlato del rapporto che lo lega al direttore generale del club, il brasiliano Edu Gaspar, a propria volta ex giocatore dell’Arsenal:

“Nell’ultimo anno credo di aver parlato più con Edu che con mia moglie. Lo dice lei stessa… Per fortuna io ed Edu abbiamo un grande rapporto e un’ottima intesa. Non posso dimenticare la determinazione con cui è riuscito a convincermi a sedermi sulla panchina dell’Arsenal”.

“Lavorare con persone con le quali si va d’accordo è una grande fortuna – ha concluso Arteta – Edu ha fatto un grande lavoro sul mercato”.





OMNISPORT | 01-02-2021 14:29