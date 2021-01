Arsenal, Mikel Arteta parla dell'addio di Mesut Ozil

Dopo molto tempo passato fuori rosa, finalmente è stata trovato la soluzione riguardante il problema Mesut Ozil. Il trequartista tedesco ha infatti trovato l’accordo per la risoluzione di contratto con l’Arsenal e si appresta a diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il tecnico dei Gunners Mikel Arteta ha riservato due parole in conferenza stampa nei confronti del suo ex giocatore, elogiandolo per le sue qualità tecniche ma confermando che la direzione in cui si muoverà l’Arsenal, ora, sarà del tutto diversa.

Questo il suo pensiero:

“Un giocatore con la sua importanza, se non gioca ed è fuori rosa, è molto difficile da gestire per tutti. È un grande giocatore, molto talentuoso e ha fatto molto per questa squadra. Ma adesso voglio andare in una direzione diversa e lui avrà più spazio altrove”.

OMNISPORT | 21-01-2021 16:59