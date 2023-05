Arsenal, ufficiale: arriva il rinnovo di Bukayo Saka

Il laterale della nazionale inglese e prodotto dell'Academy dei Gunners ha prolungato per altri 4 anni col club londinese

23-05-2023 15:56

Bukayo Saka ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con l’Arsenal. Il laterale della nazionale inglese ha esteso il proprio rapporto professionale coi Gunners fino al 30 giugno 2027. Soddisfattissimo il direttore sportivo del club londinese Edu:

“E’ davvero bello è facile lavorare con tutti per rinnovare il contratto di Bukayo – ha raccontato ai canali ufficiali societari -. Questo è un momento di grande orgoglio per tutti noi del club che hanno lavorato sodo con Bukayo percorrendo insieme il grande viaggio dalla nostra accademia fino alla prima squadra. Bukayo è ora diventato uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo e non vediamo l’ora di goderci insieme questa fase successiva della sua carriera con la maglia dei Gunners”.