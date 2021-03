Arthur e l'infortunio alla gamba destra: "È stato strano"

Arthur è tornato a governare il centrocampo della Juventus dopo quasi un mese in cui la sua assenza si è fatta sentire. L’ex Barcellona è ormai recuperato al meglio.

A febbraio il brasiliano si è dovuto fermare a causa di una calcificazione nella membrana interossea, un problema alla gamba destra di cui ha parlato a ‘Juventus Tv’.

“È stato un infortunio strano. Una grande sfortuna. Però ho la fortuna di essere in un grande club che mi ha aiutato, lo staff ha fatto di tutto per recuperarmi il prima possibile. Dobbiamo tenere tutto sotto controllo, ma ho voglia di tornare in campo. Mi sto curando al meglio con tutto il dipartimento medico. Vengo seguito in maniera eccellente per tornare presto al 100%“.