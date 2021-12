Juve, agente Arthur apre all'addio: "Tenerlo in panchina è un peccato"

11-12-2021 09:51

L’avventura di Arthur alla Juventus potrebbe già essere ai titoli di coda. Dopo l’esclusione dalla lista dei convocati per la partita contro il Venezia causa ritardo all’allenamento, il brasiliano sembra sempre più lontano da Torino.

Sensazione confermata dal suo nuovo procuratore, Federico Pastorello che, intervistato da ‘Tuttosport’, ha spiegato cosa sta succedendo intorno all’ex Barcellona.

“Arthur fu scelto per Sarri e diciamo che ha caratteristiche, anche fisiche, che non vanno a genio con il calcio di Allegri. A Torino sono contenti di Arthur e di come è ripartito dopo l’intervento chirurgico, ma tenere in panchina un giocatore di questo livello è un peccato. E poi c’è il Mondiale: Tite, il ct del Brasile, ha detto ad Arthur che il posto glielo tiene, ma a patto che giochi. Per gennaio non escludiamo nulla: Spagna, ma anche Italia o Inghilterra”.

Chi invece potrebbe rimanere alla Juventus è Federico Bernardeschi, altro giocatore assistito da Pastorello il cui contratto con i bianconeri è in scadenza tra sei mesi.

“Per il futuro abbiamo un piano d’azione chiaro. Valutiamo anche la permanenza alla Juventus, non dimentichiamoci che Federico ha voluto fortemente i bianconeri quando era alla Fiorentina e ci ha messo la faccia in prima persona. Per adesso non ci sono stati contatti con la Juve, vedremo…”.

