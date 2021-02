Asamoah al Cagliari: è ufficiale, rinforzo per i rossoblu

Rinforzo fuori mercato per il Cagliari. Kwadwo Asamoah è un nuovo giocatore dei sardi, trovando squadra dopo l’ultima avventura con la maglia dell’Inter.

Il ghanese ha firmato il contratto che lo legherà al club di Tommaso Giulini: Asamoah resterà al Cagliari fino al termine della stagione 2020/2021.

Asamoah era rimasto svincolato dopo aver risolto coi nerazzurri lo scorso ottobre, attendendo la chiamata giusta per rimettersi in gioco. Chiamata giunta da Cagliari, dove potrà rappresentare una risorsa preziosa per gli schemi di Di Francesco.

Terzino sinistro, mezzala, all’occorrenza esterno alto: ‘Asa’, a 32 anni, sull’Isola coglie una nuova chance.

OMNISPORT | 03-02-2021 19:39