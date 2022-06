Ascoli, il ritorno di Bucchi: "Mi sento a casa"

15-06-2022 21:22

Dopo l’addio di Andrea Sottil, pronto a debuttare come allenatore di Serie A sulla panchina dell’Udinese, l’Ascoli ha scelto di ripartire da una vecchia conoscenza come Christian Bucchi.

Il tecnico romano è un ex giocatore del Picchio, protagonista in B nella stagione 2004-’05, coronata dalla promozione in A (seppur arrivata a tavolino per le mancate iscrizioni di Torino e Perugia) e non ha saputo resistere alla chiamata dei bianconeri.

Rescisso il contratto con la Triestina dopo averla condotta al primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, Bucchi è pronto a raccogliere la sfida lanciatagli dal presidente Pulcinelli per tenere alte le ambizioni dell’Ascoli, reduce da un campionato chiuso al 6° posto con eliminazione al turno preliminare dei playoff contro il Benevento: “Mi sento di nuovo a casa – ha dichiarato Bucchi in conferenza stampa – Ascoli ha rappresentato per me una grandissima esperienza da calciatore: ci sono stati anche molti momenti difficili, dai quali però sono venuto fuori. Dobbiamo ripartire dall’entusiasmo che squadra, società e pubblico avevano ricreato insieme, dalla cartolina dell’ultima partita della stagione contro il Benevento”.

Bucchi sembra avere già le idee chiare in tema di mercato: “Sottil ha fatto un grandissimo lavoro, voglio ripartire da qui, la base è ottima. Vogliamo ringiovanire il gruppo, ma ci affideremo anche ai giocatori esperti come Dionisi ai quali chiederò di essere leader a 360°”.

