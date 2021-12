Aspettando la carta Ronaldo ecco cosa rischia la Juve, bufera sul web

02-12-2021 08:20

Si scava ma ancora non si trova. E’ la ormai celebre “carta Ronaldo” al centro dell’attenzione nell’inchiesta sul presunto falso in bilancio della Juventus. Oltre alle plusvalenze fittizie si indaga sulla natura dell’accordo col portoghese ma manca la prova certificata malgrado l’analisi dei documenti sequestrati alla Juventus sia quasi finita. Secondo la Gazzetta può trattarsi di un accordo di buonuscita o sugli stipendi dilazionati della primavera 2020, ai magistrati interessa vedere come è stata registrata a bilancio. Se non arriverà dalla Juve gli inquirenti potrebbero ricorrere all’altro contraente: Cristiano Ronaldo, chiedendo che venga interrogato.

Su Tuttosport si parla di cosa rischia la Juventus. Due ipotesi: una penalizzazione che si possa attenuare col passare dei gradi di giudizio, oppure il patteggiamento per illecito amministrativo col pagamento di una multa come accadde a Milan e Inter.

I tifosi della Juventus non credono a una penalizzazione

Fioccano le reazioni sui social: “Qualcuno pensa che Cristiano Ronaldo possa essere stato pagato in nero? Nel 2021? Una società quotata? Non siamo negli anni 90. Per me resta imbarazzante il modo in cui la stampa tratta la vicenda” o anche: “Vogliamo fare un’altra Farsopoli ? Ce ne fosse bisogno questa è la riprova di cosa fu quel processo farsa”

C’è chi scrive: “Ma la Juve le plusvalenze le ha fatte da sola? Cioè negli scambi con le altre squadre solo la Juve è da penalizzare?” oppure: “Perchè solo la Juve se le cose si fanno sempre in 2 ?” e ancora: “La penalizzazione è prevista solo se le plusvalenze (a proposito: come le dimostrano?) sono servite per l’iscrizione al campionato (vedi caso Chievo). La Juve rischia un’ammenda come nei casi delle milanesi”

Infine la tesi colpevolista: “1. Non c’è solo il caso plusvalenze ma pure pagamenti off shore a Ronaldo e agenti, 2. La situazione della Juventus è diversa rispetto a Inter e Milan”

