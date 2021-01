Asse Milan-Parma: stop ad una trattativa

Asse caldo tra Milan e Parma: il club ducale, alla ricerca di rinforzi per il mercato invernale, è in continuo contatto con i rossoneri, ed ha messo nel mirino il difensore centrale Mateo Musacchio e il centrocampista Rade Krunic.

Se per il centrale argentino c’è un’apertura (il giocatore è in scadenza di contratto e vorrebbe tornare in Spagna, ma considera Parma una buona alternativa), si registra una brusca frenata per il calciatore bosniaco. Il no, secco, è arrivato dallo stesso Stefano Pioli, che vuole trattenere il giocatore per utilizzarlo come jolly di centrocampo. Krunic è richiesto anche da Torino e Genoa, ma resterà a Milano almeno fino a giugno.

OMNISPORT | 25-01-2021 10:39