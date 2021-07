Assoluti di Ginnastica, Maggio e Andreoli in spolvero. Villa a rischio Tokyo?

Due giorni di assoluti di Ginnastica a Napoli: ultimo weekend in vista dei Giochi di Tokyo.

A brillare il primo giorno Giorgia Villa campionessa assoluta che però è uscita dalla rassegna con un problema fisico che potrebbe compromettere la sua partecipazione a Tokyo e poi Martina Maggio, la più in forma delle Fate e Angela Andreoli.

Ora c’è ansia per le condizioni della Villa: nella giornata di oggi sarà sottoposta ad alcuni esami che accerteranno le sue condizioni. La partenza per Tokyo è prevista per il 16 luglio quindi c’è un po’ di apprensione.

Se non dovesse farcela Vanessa Ferrari verrebbe inserita in squadra accanto a Martina Maggio, Asia D’Amato, Alice D’Amato e Lara Mori avrebbe il pass individuale.

12-07-2021