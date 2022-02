Assoluti: record italiano di Gerevini nel pentathlon, domani Jacobs

26-02-2022 21:23

Nella prima giornata dei campionati italiani assoluti indoor di atletica leggera ad Ancona la prestazione più significativa è stata quella di Sveva Gerevini, che con 4451 punti ha migliorato il proprio record italiano di 4434 stabilito poco meno di un mese fa, saltando addirittura 6,34 nel lungo.

Nel salto triplo Dariya Derkach, ucraina d’origine quindi con la morte nel cuore per quello che sta succedendo, nel triplo è volata a 14,26. Paolo Dal Molin ha vinto i 60 a ostacoli in 7”62, tempo più alto di 6 centesimi rispetto a quello fatto segnare in batteria.

Nei 60 a ostacoli femminili Elisa Di Lazzaro e Luminosa Bogliolo chiudono con lo stesso tempo al centesimo, 8”18, ma vince la prima perché viene stabilito che ha prevalso per 4 millesimi. Domani ci sarà Marcell Jacobs nei 60 metri: batteria alle 16,40, finale alle 17,30.

OMNISPORT