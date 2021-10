Astana, Martinelli: "Spero che Nibali resti più anni"

26-10-2021 17:01

Beppe Martinelli ha mandato un messaggio a Vincenzo Nibali in vista del ritorno dello Squalo all’Astana. “E’ molto gratificante e sono felice di avere Vincenzo ancora una volta con me. Su di lui non ho mai avuto dubbi, a differenza di molti, e sono certo che farà ancora qualcosa”, sono le parole del tecnico bresciano ad OaSport.

“Vincenzo ha firmato un anno. Io spero che cambi idea, e sulla base di come andrà quest’anno, prolungare di uno o due anni. L’idea è nata alla Tirreno-Adriatico. E’ lì che è nato un po’ tutto per scherzo inizialmente…ma anche a Vincenzo è subito sembrata una buona idea”.

Martinelli ha anche inviati un messaggio a Gianni Moscon: “Moscon deve dare una svolta alla sua carriera e quindi in molte gare, soprattutto in quelle di un giorno, sarà il capitano. Noi crediamo molto in lui per le Classiche”.

