Astana, Nibali al debutto: “Molto contento di iniziare in Spagna”

02-02-2022 15:24

Finalmente ha inizio la seconda avventura in Astana di Vincenzo Nibali. Il messinese, 37 anni compiuti lo scorso novembre, sarà al via Volta a la Comunitat Valenciana, prima corsa di una stagione che si prospetta decisamente intensa per il due volte vincitore del Giro d’Italia.

“Prima corsa della stagione, sono molto contento di iniziare qui in Spagna. Il clima è stato ottimo, siamo stati qui anche tanti giorni per un training camp” ha dichiarato Nibali.

“Vediamo come va la corsa, sarà una sorpresa anche per noi. Ci sono già corridori che hanno iniziato la stagione, vediamo come è il rendimento, come stiamo e se abbiamo lavorato bene. L’inverno è andato molto bene, non c’è molto da aggiungere. Speriamo di partire bene”.

Il siciliano ha poi parlato delle difficoltà della prima frazione senza sbilanciarsi troppo sul possibile esito.

“Sicuramente la prima tappa è abbastanza difficile, con un po’ di movimento nel finale, con delle salite brevi. Essendo la prima corsa, però, è difficile fare una previsione di quello che sarà, ci sarà magari un gruppetto ristretto, vediamo”.

OMNISPORT