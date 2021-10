Astana sempre più italiana: ufficiali anche gli arrivi di Conti e Antonio Nibali

20-10-2021 14:00

Dopo gli arrivi di Gianni Moscon e Vincenzo Nibali, l’Astana dimostra di puntare forte la prossima stagione sui corridori italiani mettendo sotto contratto anche Valerio Conti e Antonio Nibali.

Il romano, proveniente dall’UAE Team Emirates, proverà a riscattarsi e a mettere nuovamente in mostra il suo valore dopo un’annata opaca, mentre il fratello dello “Squalo” cercherà di dare una mano a Vincenzo (e non solo) dove necessario.

“Sono felice di passare all’Astana Qazaqstan Team nella nuova stagione. È una grande squadra internazionale, forte ed equilibrata. Sono ovviamente felice di vedere molti corridori italiani nel roster perché sarà molto più facile per me integrarmi rapidamente. Gli obiettivi principali per la prossima stagione sono ancora da discutere, ma il mio desiderio personale è quello di cercare di vincere il più possibile” ha affermato il vincitore del Gran Premio Beghelli 2014.

“Non vedo l’ora di incontrare la squadra e di iniziare la nuova stagione. Spero di trascorrere alcuni buoni anni nel team Astana Qazaqstan, per aiutare a raggiungere i più grandi obiettivi della squadra, per cercare di vincere qualcosa e per aiutare i leader nel miglior modo possibile. Sono sicuro che troverò una bella atmosfera nel team perché conosco una buona parte dello staff e, naturalmente, alcuni corridori. Le mie ultime due stagioni non sono state perfette a causa della situazione COVID-19 ma spero che l’anno prossimo, passo dopo passo, tutto tornerà alla normalità al 100%” ha invece dichiarato il più giovane dei fratelli Nibali, desideroso quanto prima di dare una mano ai suoi capitani.

