Aston Martin: "L'auto del 2023 sarà una rivoluzione totale"

22-09-2022 08:17

Penultima posizione in classifica costruttori con 25 punti, suddivisi tra Sebastian Vettel che ne ha conquistati 20 e il compagno di scuderia Hulkenberg che ne ha portati a casa 5. L’Aston Martin vuole evidentemnete di più e non si accontenta di questa prestazioni.

Proprio la squadra con sede a Silverstone, lavora a modifiche drastiche al progetto per provare a risollevarsi dalla scomoda posizione attuale che non è in linea con quanto si aspettavano meccanici, tecnici e dirigenti.

Anche l’attuale Direttore Tecnico, Andrew Green ha spiegato che tipo di lavoro stanno facendo e continueranno a fare, sulla monoposto per la stagione 2023: “Alla luce dei risultati ottenuti fin qui quest’anno, la decisione logica è quella di cambiare tutto. Prenderemo la macchina e la rifaremo da capo per cui non assisteremo a nessun tipo di evoluzione, ma piuttosto ad una profonda rivoluzione. È l’unica strada percorribile se vogliamo migliorare quanto fatto fino adesso. “Abbiamo nuove persone in squadra con una diversa filosofia lavorativa. Queste persone hanno un impatto un impatto positivo sulla performance della vettura dell’anno prossimo. Lo possiamo già vedere dallo sviluppo della prossima auto e da dove questa sia rispetto a quella attuale. È un cambio netto rispetto a dove siamo adesso”.