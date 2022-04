Aston Martin, Mike Krack: “A Melbourne un weekend da dimenticare”

14-04-2022 13:18

Non è certo iniziata sotto una buona stella la stagione di Sebastian Vettel. Fermato senza scendere in pista nei primi due appuntamenti in Qatar e Arabia Saudita a causa del covid, le cose non sono andate meglio in Australia.

Il quattro volte campione del mondo tra l’altro, nell’ultimo Gp disputato a Melbourne ha vissuto una vera e propria odissea. Problemi nelle prove libere, incidente, multa e fine della gara della domenica contro le barriere dopo 23 giri.

Un disastro per l’Aston Martin unico team a non aver conquistato mai la top ten in questo mondiale, dopo tre gare.

“Weekend completamente da dimenticare – ha ammesso Mike Krack, team principal dell’Aston Martin. Seb ha avuto un incidente uscendo da curva 4 dopo soli 23 giri, ma per fortuna non gli è successo nulla. L’ingresso della Safety Car innescata da Sainz, ci ha trovato molto ben preparati: abbiamo fermato Lance due volte per smarcare la gomma media e fare praticamente tutta la gara con le hard. Con questa tattica il nostro pobiettivo era di andare a punti, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Stiamolavorando duro per arrivare a Imola al massimo della nostra preparazione: per noi è obbligatorio fare meglio di Melbourne”

