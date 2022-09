Aston Martin: ufficializzato Drugovich come pilota di riserva

12-09-2022 15:51

Archiviate le feste meritate dopo aver conquistato il titolo di campione del mondo in F2, pilota brasiliano, Felipe Drugovich, è stato annunciato quest’oggi come pilota di riserva dalla Aston Martin.

Programmi e calendario ricco per il brasiliano: il team britannico infatti, cercherà di farlo girare al volante della AMR22 di Lance Stroll in occasione della prima sessione di prove libere di Yas Marina, pista in cui si correrà l’ultimo Gp della Formula 2 e successivamente fargli prendere parte ai test riservati ai giovani piloti che si terranno sullo stesso tracciato a novembre subito dopo la conclusione del campionato di Formula 1.

Drugovich affronterà il 2023 disputando un intenso programma di test al volante della monoposto della stagione 2021 replicando così quanto fatto dalla Alpine con Oscar Piastri quest’anno (prima che si arrivasse al divorzio tra l’australiano ed il team francese).

“Sono davvero molto orgoglioso e felice di essere diventato un membro del Driver Development Programme di Aston Martin: questo fatto lo ritengo un’opportunità fantastica per me e per la mia carriera, che va ad aggiungersi a quella che è stata una stagione 2022 estremamente piacevole e di successo” ha dichiarato Drugovich.

“La vittoria in del titolo in Formula 2 è stata a lungo considerata come il miglior trampolino di lancio per una carriera in Formula 1 e vedo il mio ruolo in Aston Martin come un modo per darmi tutti gli strumenti per fare il passo successivo. Sono certo che il 2023 rappresenterà una curva di apprendimento: lavorerò con il team di F1, ma il mio obiettivo principale è imparare e crescere come pilota”.