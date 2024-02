Atalanta, a rischio gare con Inter e Bologna: caos calendario dopo l'anticipo di Europa League con lo Sporting

Lo spostamento della partita di Lisbona, deciso dall'Uefa, crea problemi all'Atalanta, alla Serie A e alla Primeira Liga portoghese: ecco le possibili soluzioni.

23-02-2024 18:18

Galeotto è stato l’abbinamento con lo Sporting, rivale già affrontata (e sconfitta) nella fase a gironi che contenderà all’Atalanta un posto nei quarti di finale di Europa League. L’accoppiamento coi lusitani, infatti, ha provocato una serie di pasticci non solo per il calendario della formazione di Gasperini, ma dell’intera serie A, oltre che della Primeira Liga portoghese. A rischio, in particolare, due partite: il recupero tra Inter e Atalanta del 28 febbraio e la successiva sfida tra Atalanta e Bologna del 3 marzo.

Europa League, Sporting-Atalanta il 5 marzo a Lisbona

Tutta “colpa” dell’impegno simultaneo di Sporting e Benfica in casa negli ottavi di finale. Le due squadre giocano in stadi diversi, distanti però pochi chilometri. Impossibile organizzare due partite di coppa nello stesso giorno. Il Benfica giocherà regolarmente l’andata coi Glasgow Rangers giovedì 7 marzo. Per Sporting-Atalanta, invece, l’Uefa ha deciso l’anticipo a martedì 5 marzo, con orario d’inizio alle 18.45. Tutto ok? No, perché sia il calendario dei biancoverdi di Lisbona che quello dei nerazzurri bergamaschi è intasatissimo.

Atalanta, quattro gare in dieci giorni: dal Milan allo Sporting

I nerazzurri giocheranno quattro partite in dieci giorni, da Milan-Atalanta in programma domenica 25 febbraio a Sporting-Atalanta – appunto – anticipata al 5 marzo. Questo l’ipotetico calendario:

25 febbraio, ore 20.45: Milan-Atalanta

28 febbraio, ore 20.45: Inter-Atalanta

3 marzo, ore 18.00: Atalanta-Bologna

5 marzo, ore 18.45: Sporting-Atalanta

Perché ipotetico? Perché sicuramente sarà rivisto. Non è pensabile, infatti, che l’Atalanta giochi a Lisbona appena due giorni dopo il match di campionato col Bologna. Una possibile soluzione sarebbe quella di anticipare la sfida con gli emiliani a sabato 2 marzo. E in quel caso potrebbe essere spostata Inter-Atalanta, sfida a sua volta sfida già di recupero di un precedente turno di campionato, non giocata a causa della Supercoppa in Arabia. Sfida con l’Inter rinviata però a quando? Con l’Atalanta in campo in Europa League e in Coppa Italia, finestre libere non ce ne sarebbero.

Sporting-Atalanta: calendario intasato anche i portoghesi

Ecco perché, suo malgrado, la squadra di Gasperini con tutta probabilità sarà costretta a giocare una serie di partite ogni tre giorni, anticipando semplicemente quella col Bologna. Ma pure lo Sporting vive una situazione di disagio, col possibile rinvio di una partita. I portoghesi, infatti, devono giocare la semifinale di coppa nazionale giovedì 29 febbraio contro il Benfica, gara sentitissima. Tre giorni dopo, domenica 3, c’è Sporting-Farense di campionato. E il 5 Sporting-Atalanta. Anche in Portogallo s’interrogano su quale partita spostare. Molto probabilmente la scelta ricadrà sul match contro la Farense, spostato a data da destinarsi.

