Sorteggio ottavi Europa League e Conference 2023/2024 23 febbraio ore 12: attesa per le avversarie di Atalanta, Milan e Roma. Diretta live

Dopo il decreto del campo, è ufficiale il quadro delle 16 squadre qualificate agli ottavi di Europa League. Il verdetto del playoff che ha portato a sfidarsi le seconde classificate dei gironi e le retrocesse dalla Champions League, con il sorteggio in programma oggi a partire dalle ore 12 si deciderà il quadro definitivo degli ottavi di finale. Il format è quello che abbiamo appreso, per questa stagione: gare di andata e ritorno, senza regola dei gol in trasferta. In caso di parità dopo 180 minuti si andrà ai tempi supplementari. Se non dovessero bastare, si andrà ai calci di rigore.