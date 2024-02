Europa League, sorteggio ottavi, orario, info e dove vederlo in tv e in streaming

Dalle teste di serie ai possibili accoppiamenti, con un occhio alle squadre italiane: a Nyon si entra nel vivo della fase a eliminazione diretta del torneo.

22-02-2024 12:03

Entra nel vivo la fase ad eliminazione diretta della Uefa Europa League. Venerdì 23 febbraio, a Nyon, andrà in scena il sorteggio degli ottavi di finale della competizione continentale, che vedrà protagoniste anche le squadre italiane. Archiviata la vittoria del proprio girone, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pronta a rituffarsi in campo internazionale per giocarsi le sue carte, contro squadre “retrocesse” dalla Champions e possibili sorprese. Di seguito tutte le info utili per vedere il sorteggio degli ottavi di Europa League in diretta tv e streaming.

Dove vedere il sorteggio degli ottavi di Europa League in diretta tv

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League è in programma a Nyon venerdì 23 febbraio alle ore 12. A partire dalle 11.30, via alla diretta su Sky Sport 24 (canale 200) e DAZN, che vi consentiranno di seguire l’evento minuto per minuto, con contributi e voci dalla sede svizzera della Uefa. Le sensazioni dei massimi dirigenti dei più importanti club europei, con un occhio particolare ai commenti di coloro che rappresenteranno le società italiane al sorteggio.

L’app di DAZN, attraverso cui potrete assistere all’intero sorteggio, è presente su ogni comune smart tv ed è attiva su Ps4 e XBox, oltre che nell’apposita sezione della Home di SkyQ, per tutti i clienti abbonati. Medesimo discorso per quanto concerne il sito ufficiale e il canale YouTube della Uefa, che renderà visibile gratuitamente il sorteggio, dalle ore 12. Anche YouTube è inserita nella finestra dedicata alle applicazioni su una moderna smart tv e nella Home di SkyQ.

Il sorteggio degli ottavi di Europa League live in streaming

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League verrà trasmesso live in streaming su Sky Go, applicazione scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e DAZN, broadcaster che ha acquisito in co-esclusiva tutte le partite della competizione continentale. App di DAZN attiva sui vari dispositivi mobili, dove avrete la possibilità di accedere e selezionare la finestra di riferimento dopo un comune login.

Diretta streaming gratis sul portale ufficiale e sul canale YouTube della Uefa, che fornirà agli utenti la possibilità di interagire in tempo reale nella colonna dedicata ai commenti social. Live streaming del sorteggio disponibile anche su NOW Tv, piattaforma di proprietà di Sky, a cui è necessario abbonarsi per godersi i main events del palinsesto satellitare. Per tutti, l’obiettivo è arrivare alla finale di Dublino, in calendario il prossimo 22 maggio.

Sorteggio ottavi Europa League: le teste di serie

Agli ottavi di finale di Europa League, entra in gioco l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ha vestito i panni di spettatrice nel corso di questi playoff, avendo vinto il girone che comprendeva Sporting Lisbona, Sturm Graz e Rakov. La Dea, insieme all’Inter di Simone Inzaghi, rappresenta senza dubbio la squadra più in forma della nostra Serie A, per risultati, prestazioni e rendimento dei singoli. Koopmeiners e compagni si candidano così alla vittoria finale della competizione, pur dovendo confrontarsi con il Liverpool di Klopp, il sorprendente Bayer Leverkusen di Xabi Alonso e il temibile Brighton di Roberto De Zerbi.

Queste le teste di serie in sede di sorteggio degli ottavi di finale di Europa League:

Atalanta

Bayer Leverkusen

Brighton

Liverpool

Rangers

Slavia Praga

Villarreal

West Ham

Per quanto riguarda i playoff del torneo, il cui ritorno è in programma oggi, si ripartirà da questi risultati: