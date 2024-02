Spareggi di Europa League: Benfica e Marsiglia qualificate, Galatasaray ribaltato dallo Sparta Praga

Terminati i sorteggi di Europa League: Sporting, Sparta Praga, Marsiglia, Benfica, Qarabag e Friburgo accedono agli ottavi. Out invece Young Boys, Galatasaray, Shakhtar, Tolosa, Braga e Lens

22-02-2024 23:29

Terminati gli spareggi di Europa League. Qarabag -col brivido -, Benfica e Sporting Lisbona confermano il risultano dell’andata e volano agli ottavi di finale insieme a Friburgo, che strappa la qualificazione ai supplementari, Marsiglia e Sparta Praga che ribalta nettamente il Galatasaray grazie a un ottimo secondo tempo.

Friburgo-Lens 3-2 (Agg. 3-2)

Il Friburgo rimonta il Lens e trova il gol qualificazione ai supplementari. Partita molto più accesa in confronto all’andata che si era conclusa senza reti. I francesi partono subito forte e chiudono il primo tempo avanti di due gol grazie alle reti di David Pereira da Costa e Elye Wahi, poi nella ripresa i tedeschi recuperano con una doppietta di Roland Sallai allo scadere e infine ribaltano il risultato ai supplementari con Michael Gregoritsch.

Qarabag-Braga 2-3 (Agg. 6-5)

Altalena di emozioni tra Qarabag e Braga. I portoghesi rimontano il risultato dell’andata grazie alle reti di Roger Fernandes e Álvaro Djaló nel secondo tempo e portano così il match ai supplementari dove grazie alla rete di Matheus Silva nel primo quarto d’ora aggiuntivo gli azeri tornano avanti in ottica qualificazione. Al 115 il Braga però trova nuovamente la via della rete con il rigore trasformato da Simon Banza. Quando l’accesso agli ottavi sembra ormai destinato a decidersi ai calci di rigore il Qarabag trova il gol che vale gli ottavi ai supplementari con Nariman Akhundzade.

Tolosa-Benfica 0-0 (Agg. 1-2)

Basta un pareggio senza reti in casa del Tolosa al Benfica per approdare agli ottavi di finale di Europa League dopo il 2-1 arrivato in extremis nella gara di andata. I lusitani vanno anche vicini al gol in due occasioni con Di Maria, uomo qualificazione dopo la doppietta dell’andata, ma pecca di incisività negli ultimi metri.

Marsiglia-Shakhtar Donetsk 3-1 (Agg. 5-3)

Il Marsiglia del neo allenatore Jean-Louis Gasset, che ha preso il posto di Gennaro Gattuso, ribalta lo Shakhtar Donetsk e strappa il pass per gli ottavi. Gli ucraini partono bene e al 12’ si portano in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Heorhii Sudakov, poi però i transalpini, spinti anche dal pubblico di casa, trovano il pareggio dieci minuti più tardi circa con Pierre-Emerick Aubameyang e poi completano la rimonta nella ripresa grazie alle reti di Ismaïla Sarr e Geoffrey Kondogbia.

Sparta Praga-Galatasaray 4-1 (Agg. 6-4)

Debacle del Galatasaray sul campo dello Sparta Praga. I cechi passano subito in vantaggio grazie al gol di Ángelo Preciado all’8’, poi la rete di Abdülkerim Bardakci illude i turchi prima della ripresa tutta dei locali che realizzano tre reti con Indrit Tuci, Lukás Haraslín e Jan Kuchta e volano così agli ottavi di finale.

Sporting-Young Boys 1-1 (Agg. 4-2)

Nessuna sorpresa dopo il 3-1 dell’andata. A passare è lo Sporting Lisbona grazie a un pareggio in casa contro lo Young Boys. I lusitani si mettono al riparo da qualunque pericolo con il gol di Viktor Gyökeres che arriva prima del quarto d’ora e fino alla fine rischiano molto poco. A cinque minuti dal termine arriva il gol ininfluente di Silvere Ganvoula su rigore.

