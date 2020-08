Atalanta, c'è la fila per Zapata: fissato il prezzo

Duvan Zapata via dall’Atalanta? Possibile, ma solo a determinate condizioni. E’ quanto emerge dalle indiscrezioni riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui la società orobica avrebbe ricevuto offerte dalla Premier League (su tutte, quella del West Ham) e dalla Liga (Atletico Madrid e Barcellona).

Ma il patron Antonio Percassi non ha urgenza di vendere e non lascerà andare via il bomber colombiano a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile: il prezzo stabilito è di almeno 50 milioni di euro, ostacolo forse insormontabile per i club spagnoli ma alla portata di quelli inglesi, visti i ricchissimi ricavi della Premier League.

La plusvalenza sarebbe decisamente importante. Per acquistare Zapata dalla Sampdoria, infatti, l’Atalanta ha investito complessivamente 26 milioni: 14 per il prestito oneroso nell’estate 2018, altri 12 nel gennaio 2020 per chiudere l’operazione di trasferimento e assicurarsi il cartellino a titolo definitivo.

OMNISPORT | 23-08-2020 12:59