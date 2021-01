Atalanta: da Gasperini un elogio a Muriel e una battuta su Gomez

Un elogio di Luis Muriel, un fugace riferimento a Papu Gomez. Così si può riassumere il commento che Gian Piero Gasperini ha portato ai microfoni di ‘Rai Sport’ dopo che la sua Atalanta si è guadagnata l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia battendo per 3-1 il Cagliari a Bergamo.

Mattatore è stato l’attaccante colombiano, schierato da titolare e ancora una volta a segno. E il tecnico nerazzurro se lo gode: “Luis ha qualità enormi e qui ha trovato l’ambiente ideale per raggiungere una certa continuità. Vero è che non sempre gioca dall’inizio, ma è un giocatore di assoluto valore. E l’ambiente di Bergamo ha fatto bene a diversi ragazzi”.

Proprio qui arriva la domanda su Papu Gomez, e quanto la città orobica abbia mostrato il meglio del suo repertorio. E nonostante i problemi con l’argentino, Gasperini si lascia scappare un: “Sì, sicuramente molto” (Bergamo ha fatto bene a Gomez, ndr).

Chiusura sulle 5 sostituzioni al posto delle tradizionali 3: “Il calcio è cambiato, perché si gioca ogni tre giorni. Devo dire che all’inizio non mi piacevano, ma ci stanno aiutando molto. E infatti Muriel ne è un esempio eclatante, in questo modo non ha saltato una partita”.

OMNISPORT | 14-01-2021 23:48