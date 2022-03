Atalanta, De Roon: "Gasperini Fa la differenza. Mi ha fatto crescere"

16-03-2022 18:36

Il centrocampista dell’Atalanta, Marten De Roon ha rilasciato una lunga intervista a Danz, nella quale raccontato della sua esperienza a Bergamo. In merito al suo allenatore, Gian Piero Gasperini, l’olandese ha espresso elogi, affermando: “La sua mentalità fa la differenza, conosce solo la vittoria. Non esiste il 90-95%, ma solo il 100% sia in gara sia in allenamento. Lui ha fatto la differenza con tanti giocatori, che grazie a lui sono migliorati oppure hanno avuto la possibilità di andare altrove. Gioca sempre in maniera offensiva e lo ringrazio: mi ha fatto crescere”.

Successivamente, il mediano della Dea, ha parlato della sua vita in Italia e del suo futuro: “Qui sto benissimo e qui vedo il mio futuro, spero di poter chiudere qui la mia carriera, ma non credo ci saranno grossi problemi”. Concludendo con un messaggio in dialetto bergamasco per i tifosi: “Dobbiamo vincere tutti insieme”.

OMNISPORT