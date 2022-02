22-02-2022 17:37

L’Atalanta avrebbe ripreso in mano il dossier che riguarda Andrea Belotti. L’attaccante del Torino è dato in partenza e in estate si dovrebbe liberare a parametro zero. I bergamaschi stanno cercando una punta che possa fungere da alternativa a Duvan Zapata e il Gallo sarebbe un obiettivo apprezzatissimo anche da Gasperini.

OMNISPORT