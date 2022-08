Atalanta: distanza con l'Inter per Pinamonti

01-08-2022 09:33

Nonostante il cambio di proprietà, l’Atalanta continua ad operare sul mercato secondo la propria logica: niente aste ed investimenti sostenibili. Per questo motivo, la trattativa con l’Inter per portare Andrea Pinamonti a Bergamo sembra essersi arenata sulla questione del diritto di recompra, che al momento sospende qualsiasi discorso di acquisizione del cartellino. La squadra di Gasperini non vorrebbe far maturare e valorizzare un calciatore con il rischio di perderlo dopo una sola stagione, mentre dall’altro canto Giuseppe Marotta vorrebbe avere sottomano il percorso di crescita del classe ’99 e valutare un riacquisto in caso di stagione positiva. Ultimo argomento, il prezzo del Cartellino: Milano chiede 20 milioni, Bergamo non vuole andare oltre i 15.

