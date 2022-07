Atalanta: dopo Ederson si punta Pinamonti

04-07-2022 10:44

Primo colpo in entrata per l’Atalanta del post Sartori.

Dalla Salernitana è in arrivo infatti Ederson che molto ben si è comportato nella seconda fase di campionato tra le fila granata. Al club campano oltre ad un conguaglio in denaro, arriva anche il giovane difensore Lovato sul quale, dopo la stagione giocata a Cagliari, Gasperini non fa affidamento.

Il mercato degli orobici però non finisce qui: i nerazzurri infatti, stanno cercando di chiudere per l’attaccante, elemento importante per Gasperini specialmente dopo gli stop pagati durante la stagione scorsa di Muriel e Zapata. Il nome più gettonato resta quello di Andrea Pinamonti messosi in buona mostra lo scorso campionato con la maglia dell’Empoli.

La Dea proverà ad assicurarsi il giocatore tornato tra le fila dell’Inter dove troverebbe pochissimo spazio per giocare.

