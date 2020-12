Atalanta, è muro contro muro con Gomez: la sua richiesta per andarsene

Si continua a respirare aria pesantissima intorno al Papu Gomez in casa Atalanta. La mancata convocazione per la partita interna contro la Roma rappresenta l’indizio ormai definitivo: l’argentino cambierà aria già a gennaio. E anche sul fronte mercato in queste ore sembra essersi concretizzato un autentico muro contro muro, come confermato da diverse fonti.

Sia il ‘Corriere di Bergamo’ che ‘Repubblica’ riferiscono di un Papu che avrebbe chiaramente chiesto alla società di liberarlo senza monetizzare dalla sua cessione. In altre parole l’ormai ex capitano orobico vorrebbe essere ceduto gratis, in sostanza svincolandosi dal contratto che lo lega al club fino al 2022.

Argomento su cui, quasi inevitabilmente, l’Atalanta la pensa in maniera opposta. Gomez è reduce da un anno solare di altissimo livello, e anche l’inizio della sua stagione era stato da top player: lo dimostrano le reti straordinarie realizzate contro Lazio e Midtjylland, insieme ad altre prestazioni da urlo nel corso del 2020.

“Non cediamo ai ricatti“, avrebbe risposto l’Atalanta al giocatore che ne è stato il simbolo, secondo la ricostruzione di ‘Repubblica’. La famiglia Percassi vorrebbe dunque incassare almeno 10-15 milioni dalla comunque dolorosa cessione del Papu. Ulteriore riprova di una tensione altissima anche con il suo agente.

Intanto le soluzioni di mercato per lui non mancano. Dall’estero è forte il richiamo del PSG , in Italia ci sono in prima linea Napoli, Roma e soprattutto Milan e Inter.

Proprio queste due sarebbero le soluzioni predilette di Gomez , comunque legato alla città di Bergamo e che vorrebbe non allontanarsi troppo. Nonostante una situazione sempre più bollente.

OMNISPORT | 20-12-2020 11:25