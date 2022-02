Atalanta-Fiorentina, Italiano: "Sono contento per Piatek"

10-02-2022 20:40

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano commenta ai microfoni di Mediaset il successo della Viola sull’Atalanta per 3-2 nei quarti di finale di Coppa Italia. La Fiorentina si è qualificata alla semifinale di Coppa Italia per la seconda volta nelle ultime quattro stagioni (come nel 2018/19).

Questo il commento di Italiano:

“Nel primo tempo prima del loro pareggio stavamo gestendo bene, loro hanno pareggiato alla prima occasione. In dieci non è mai semplice, siamo stati bravi a vincerla. Ho chiesto di andare tutti avanti nel finale perché nei supplementari in dieci potevamo soffrire moltissimo. E’ andata bene, siamo stati fortunati e bravi, siamo contenti della semifinale […] Stiamo lavorando duramente dal ritiro, questi alti e bassi non devono accadere spesso, bisogna migliorare e sono contento dell’atteggiamento. Dovevamo reagire a una sconfitta e anche stavolta l’abbiamo fatto. Venire qui e superare il turno non è facile”.

Grande prestazione di Piatek, che ha realizzato in Coppa Italia quattro delle sue sette marcature multiple nel calcio italiano: un poker seguito da tre doppiette:

“Aspettiamo il nostro avversario, godiamoci questa vittoria. Sono contento per Piatek che si sta allenando benissimo, deve inserirsi nei meccanismi, si è mosso bene sacrificandosi. Le due reti sono un premio per lui. Dobbiamo essere fieri, non è facile giocare alla pari contro una squadra come l’Atalanta”.

OMNISPORT