Atalanta-Fiorentina, Marino: "Siamo ancora in lotta per tutto"

10-02-2022 18:09

Il dirigente dell’Atalanta Umberto Marino ha parlato ai microfoni di Mediaset prima dell’inizio dell’incontro di Coppa Italia con l’Atalanta al Gewiss Stadium valido per i quarti di finale. Nonostante il momento delicato, Marino non fa drammi, ricordando che i giochi sono ancora del tutto aperti:

“Siamo in lotta per un posto in Europa, ora abbiamo un quarto di finale di Coppa Italia e quindi siamo vivi su tutti i campi”.

La questione principale al momento è ovviamente quella di sostituire Duvan Zapata, che starà fermo per almeno tre mesi:

“Lasciamo a voi giornalisti queste attività. E’ giusto che la stampa si sbizzarrisca, ma pensiamo alla rosa che abbiamo già. Purtroppo i giocatori si perdono, ma la rosa è completa e sarà un’opportunità per gli altri. Sono situazioni che succedono nello sport, bisogna pensare a quella che è la situazione attuale. Il mister è bravo con le sue alchimie a inventare situazioni differenti e compensare l’assenza di Duvan. Ma siamo sereni sul fatto che avremo modo di vedere una squadra competitiva”.

OMNISPORT