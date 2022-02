Atalanta-Fiorentina, Piatek: "Questo è come un sogno per me"

10-02-2022 21:17

Il nuovo attaccante della Fiorentina Krzsztof Piatek è stato fondamentale oggi contro l’Atalanta. La sua doppietta ja contribuito enormemente al passaggio del turno dei suoi per 3-2, mostrandosi subito in ottima condizione. Dal suo esordio nella competizione nel 2018/19, Krzysztof Piatek ha realizzato quattro marcature multiple in Coppa Italia con tre maglie diverse (Genoa, Milan e Fiorentina).

Queste le sue parole al termine della gara:

“Questo è come un sogno per me e la squadra. Ora però dobbiamo pensare a lunedì perché dobbiamo vincere contro lo Spezia. Siamo una squadra compatta, come una famiglia: siamo molto felici perché siamo in semifinale. Abbiamo festeggiato negli spogliatoio con tutti, anche in 10 abbiamo continuato a giocare”. In vista della prossima gara una parola sullo Spezia: “E’ una squadra che gioca bene e abbiamo bisogno di giocare meglio rispetto a quanto fatto con la Lazio per prenderci i tre punti”.

