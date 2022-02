Atalanta furibonda e in silenzio stampa

20-02-2022 15:52

L’Atalanta è furibonda per l’annullamento del gol di Malinovksyi da parte dell’arbitro Doveri per fuorigioco di Hateboer con la spalla. Sarebbe stato il momentaneo pareggio della Dea, che ha invece perso contro la Fiorentina per 1-0. Gasperini è stato espulso dall’arbitro Doveri per ripetute proteste e nessuno si è presentato nel post partita a parlare con la stampa, neanche il dg Umberto Marino, l’unico a farlo quando la società bergamasca riteneva di aver subito un torto.

OMNISPORT