Alla vigilia dalla supersfida con i rossoneri, il tecnico nerazzurro si dice fiero del percorso compiuto fino ad oggi dalla sua squadra, ma chiede continuità proprio in occasione della stimolante sfida in casa dei “Campioni d’Italia”.

25-02-2023 15:14

Sarà Milan – Atalanta la sfida della domenica sera di questo 24° turno di campionato. Da un lato i rossoneri in crescita dopo un periodo davvero buio, dall’altro i bergamaschi, un po’ altalenanti in questo inizio di 2023, ma sempre capaci di colpire, big comprese.

“La gara con il Milan è una gara stimolante, perché è così quando affronti di Campioni d’Italia in carica, che tra l’altro già da qualche settimana sono tornati al loro livello” ha affermato il tecnico Gianpiero Gasperini.

“Noi dobbiamo ripetere la sfida con la Lazio, è da quella che dobbiamo prendere esempio, consapevoli però che come non eravamo grandi dopo quel successo, non siamo nemmeno scarsi dopo il ko con il Lecce di domenica scorsa”.

“A volte mi chiedo: dobbiamo considerarci grandi e quindi rammaricarci per qualche punto perso o dobbiamo essere fieri di trovarci ancora lassù? Io sarei propenso per la seconda”.