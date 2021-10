Atalanta, Gasperini: "Con il VAR non si capisce più niente"

29-10-2021 14:58

Nella conferenza stampa della vigilia di Atalanta-Lazio, che si giocherà domani alle 15, il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini è tornato sulla questione del VAR, che malgrado la sua introduzione non è servito a spegnere le polemiche sugli arbitraggi, anzi, le alimenta sempre di più.

“Guardare le partite dalla tribuna? C’è problema più serio, in questo calcio faccio fatica a capire i falli di mano, il VAR, i contrasti, eppure sono dentro il calcio da tanti anni – ha detto Gasperini -. Non lo capisco io, non lo capiscono i giocatori, non lo capisce il pubblico. In troppe partite succedono imprevisti, ma soprattutto non c’è chiarezza. In tribuna, se mi scappa una parola, non ne pago le conseguenze. Ci dicono: basta star zitti. Ma secondo me è giusto tirar fuori il problema. Poi si si può far finta di niente, ma non si risolve niente. Forse è il momento di farlo, ma non riguarda solo l’Atalanta, altrimenti va a discapito di tutto il calcio. Il VAR ha un peso, carta canta. Non è tanto discutibile, di fronte all’immagine non capiamo più niente. O ci sono interpretazioni di parte… Ci devono dire quando il VAR interviene o non interviene, in quel modo ci può essere più equilibrio. L’espulsione di domenica per me è pesantissima”.

OMNISPORT