03-01-2023 16:10

A poco meno di 24 ore dalla sfida tra Spezia e Atalanta, il tecnico bergamasco Gian Piero Gasperini si lascia andare in conferenza stampa e come un fiume in piena tocca tanti argomenti.

Primo fra tutti il mese di sosta che insieme alla sua squadra si è appena lasciato alle spalle.

“Ci siamo allenati bene e senza pressione è più facile anche avere un certo tipo di dialogo, insieme abbiamo constatato che questa squadra debba ritrovare un po’ di fame, di cattiveria, una caratteristica imprescindibile per noi, talvolta non ti fa vincere le partite ma è un valore che dobbiamo riproporre in maniera più convincente nei prossimi 5 mesi”.

Quanto allo Spezia aggiunge: “Dopo la gestione Thiago Motta è migliorata ulteriormente, con Gotti ha aggiunto coraggio ma in generale è una formazione con un’identità precisa, servirà una prestazione giusta per vincere”. E conclude: “Dopo questo stop forzato è normale avere un periodo di forcing come potrà essere il mese di gennaio, credo che d’ora in avanti si prospetti un campionato molto più equilibrato”.