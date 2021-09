Atalanta, Gasperini è un uragano dopo la sconfitto con la Fiorentina

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini parla dopo l’inaspettata sconfitta del Gewiss Stadium contro la Fiorentina:

“Siamo convinti che il risultato è stato determinato da episodi su cui ormai non si capisce più niente, spero che si faccia chiarezza perché è troppo difficile così”. Poi una valutazione sulla prestazione: “Sono contento della gara che abbiamo fatto, nel primo tempo ci sono stati episodi troppo pesanti contro di noi e questo ha condizionato la gara, ma la prestazione è andata bene. Perdere così lascia molto rammarico e delusione, ma ragionando sulla stagione questa è una squadra che farà bene anche quest’anno, abbiamo giocato contro una squadra difficile e forte e abbiamo fatto un’ottima gara”.

Anche a DAZn il Gasp riprende a parlare del regolamento:

“Gli episodi li deve commentare chi sa di regolamento perché non si capisce più niente, è un regolamento che ha troppe interpretazioni, quando viene spiegato è tutto molto chiaro poi in partita… Se non ci fosse il Var… Speriamo in interpretazioni più possibile univoche ma non è così e questo crea confusione: potremmo scrivere un’antologia sui falli di mano”.

OMNISPORT | 12-09-2021 00:02