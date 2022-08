Atalanta, Gasperini: "Fastidioso giocare a mercato aperto"

28-08-2022 21:54

L’Atalanta ha vinto in casa del Verona e Gian Piero Gasperini ha commentato così la partita ai microfoni di Dazn: “La prestazione nel primo tempo non è stata così buona, nel secondo abbiamo avuto la possibilità di chiuderla e non l’abbiamo fatto. Abbiamo margini importanti di crescita. Possiamo fare meglio”.

Gasperini ha poi criticato la scelta di giocare a mercato ancora aperto: “Fosse per me non sarebbe mai chiuso in entrata, in uscita forse sì. Speriamo succedano delle cose, ma giocare col mercato aperto è veramente fastidioso. Il prossimo anno vado in ritiro il 4 agosto, non più il 4 luglio”.

Il tecnico ha poi parlato della prossima partita contro il Torino di Ivan Juric: “Ritengo il Torino una squadra in forte crescita. È una partita che ci può dare una grossa spinta in caso di vittoria“.