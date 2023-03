Atalanta, Gasperini polemico: Giochiamo con chi ha un miliardo di debiti

Alla vigilia della trasferta di Napoli, il tecnico dei bergamaschi non ci sta ai paragoni con le società big sulle risorse.

10-03-2023 16:58

Il sabato del 26° turno del campionato di Serie A vedrà il big match del Maradona fra Napoli e Atalanta. 23 i punti di differenza fra le due squadre in classifica, ma ce ne sono anche a livello finanziario, come ha voluto spiegare Gian Piero Gasperini in conferenza stampa: “Sulle risorse l’Atalanta non può essere confrontata e paragonata ad altre società, perché deve costruirsele in casa per poter investire”.

Gasperini sul fair play finanziario ha quindi aggiunto: “Noi, con centinaia di milioni di utili, siamo costretti a competere con gente che ha un miliardo di debiti – queste le parole del tecnico dei bergamaschi -. Con la differenza di un miliardo e mezzo essere lì in alto mi rende molto soddisfatto. Per questo dico che stiamo facendo un campionato straordinario”.