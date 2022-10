Atalanta, Gasperini soddisfatto: "Dobbiamo essere contenti del risultato"

09-10-2022 18:36

Al termine del match pareggiato contro l’Udinese, il tecnico dell’Atalanta Gasperini è intervenuto in conferenza stampa: “Dobbiamo essere contenti di questo risultato, maturato in un momento nel quale avevamo la partita in mano meritando il doppio vantaggio. La punizione di Deulofeu ha dato energia all’Udinese, noi siamo calati nel finale e con i cambi non siamo riusciti a tenere il risultato. Le indicazioni di questa partita sono comunque molto positive. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, giocando con grande personalità approfittando degli spazi poi le partite possono sempre avere delle svolte e così è stato nel finale. E’ una partita che ci farà crescere”.

Oggi Gasperini ha festeggiato le 300 in panchina con l’Atalanta: “La dea l’amore della mia vita? Sicuramente, una storia così bella non poteva capitarmi. Non ci guardiamo indietro, abbiamo ancora tanti traguardi da sviluppare. La squadra è stata rinnovata con tanti giovani ma stiamo cercando di crescere velocemente”.