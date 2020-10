Atalanta, Ilicic 'vede' la convocazione

La lunga attesa potrebbe essere finita e l’Atalanta in vista della sua prossima sfida di campionato in programma sabato sul campo del Napoli, potrebbe proporre quella che sarebbe una delle più belle notizie in assoluto di questo inizio di stagione: il ritorno di Josip Ilicic.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il campione sloveno dovrebbe rientrare nella lista dei giocatori convocati da Gasperini per il San Paolo. I tempi per vederlo di nuovo titolare non sono molto probabilmente maturi, ma già il ritorno alla piena attività rappresenta un qualcosa di importantissimo.

Ilicic non scende in campo per una partita ufficiale dallo scorso 11 luglio, da quando cioè l’Atalanta sfidò in campionato la Juventus a Torino. Da quel momento si è allontanato dai riflettori del calcio, per iniziare un lungo e difficile cammino personale.

L’Atalanta non gli ha mai messo fretta e si è sempre mossa con grandissima cautela nel corso di questi mesi, ma intanto Ilicic nelle ultime settimane è tornato a farsi vedere a Zingonia, ha ripreso ad allenarsi ed ora è pronto per la prima convocazione stagionale.

L’asso sloveno, nella giornata di martedì ha preso anche parte alla partitella in famiglia contro la Primavera e le risposte che ha dato sono state buone.

L’Atalanta, che ha già segnato 13 gol nelle prime 3 uscite di campionato, adesso potrà tornare a contare anche su un’altra grande arma in più.

14-10-2020