Atalanta in ansia: si ferma anche Muriel, niente Colombia

Non ci sarà nessun volo intercontinentale per Luis Muriel, in un primo momento chiamato dalla Colombia per le prossime tre sfide di qualificazione a Qatar 2022: la punta dell’Atalanta ha accusato un infortunio che non gli consentirà di onorare tali impegni.

L’ufficialità è arrivata direttamente dalla Federcalcio colombiana con una nota comparsa sul sito ufficiale: oltre all’ex Udinese anche Mina non farà parte della spedizione dei ‘Cafeteros’.

“Lo staff tecnico della Colombia Men’s Senior Team comunica che i giocatori Yerry Mina e Luis Fernando Muriel non sono stati convocati per la tripla data delle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar. Queste decisioni sono state prese sulla base dei referti forniti dai servizi medici dei club di Everton e Atalanta ai medici della Nazionale colombiana”.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ si tratterebbe di lesione al retto femorale destro, rimediata durante la gara pareggiata sabato al ‘Gewiss Stadium’ contro il Bologna.

La Colombia dovrà fare a meno anche dell’altro atalantino Duvan Zapata, alle prese con un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro. La speranza di Gasperini è quella di averli a disposizione entrambi al rientro dopo la sosta.

OMNISPORT | 29-08-2021 22:48